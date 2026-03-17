राजस्थान में 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, 6 संभागों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट
Rajasthan Weather: राजस्थान में 18 से 21 मार्च तक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा. जोधपुर, जयपुर और बीकानेर सहित 6 संभागों में आंधी और बारिश का अलर्ट है. वर्तमान में चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर (38.6°C) सबसे गर्म शहर दर्ज किए गए हैं.
Published:Mar 17, 2026, 11:26 AM IST | Updated:Mar 17, 2026, 11:26 AM IST
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राजस्थान में गर्मी और राहत के बीच लुका-छिपी का खेल जारी है. पिछले 24 घंटों में हुई हल्की बारिश के बाद जहां तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है, वहीं अब मौसम विभाग ने एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है. 18 से 21 मार्च के बीच प्रदेश के एक बड़े हिस्से में आंधी और बारिश की संभावना है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, विक्षोभ का असर चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगा.17 मार्च यानि आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हल्की बूंदाबांदी का येलो अलर्ट है. 18 मार्च (कल) नया विक्षोभ सक्रिय होगा. इसकी शुरुआत जोधपुर और बीकानेर संभाग से होगी, जहां मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है.