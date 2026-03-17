राजस्थान में 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, 6 संभागों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट

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राजस्थान में गर्मी और राहत के बीच लुका-छिपी का खेल जारी है. पिछले 24 घंटों में हुई हल्की बारिश के बाद जहां तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है, वहीं अब मौसम विभाग ने एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है. 18 से 21 मार्च के बीच प्रदेश के एक बड़े हिस्से में आंधी और बारिश की संभावना है.