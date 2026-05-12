/भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

5 /7

जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 4-5 दिनों तक गर्म रातें और भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं. इस साल हीटवेव वाले दिनों की संख्या सामान्य से 5 से 7 दिन ज्यादा रहने का पूर्वानुमान है.