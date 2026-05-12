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भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 12, 2026, 12:25 PM|Updated: May 12, 2026, 12:25 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश रुकते ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बाड़मेर 47.3°C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में जोधपुर-बीकानेर में भीषण लू की चेतावनी दी है, हालांकि जयपुर और शेखावाटी में आंधी-बूंदाबांदी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/7
राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के पश्चिमी हिस्से भट्टी की तरह तप रहे हैं, जहां पारा 47 डिग्री के पार निकल गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/7
मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस साल मई और जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और औसत से अधिक हीटवेव चलने की आशंका जताई गई है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/7
पिछले 24 घंटों में दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप देखा गया.बाड़मेर 47.3°C के साथ प्रदेश और देश के सबसे गर्म शहरों में से एक रहा. फलोदी 46.8°C तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा.
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वहीं जैसलमेर 46.5°C के साथ तीसरे नंबर पर रहा.मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/7
जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 4-5 दिनों तक गर्म रातें और भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं. इस साल हीटवेव वाले दिनों की संख्या सामान्य से 5 से 7 दिन ज्यादा रहने का पूर्वानुमान है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/7
तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है. आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम पलटी मार सकता है प्रभावित क्षेत्रों में बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भाग.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature7/7
इन इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी (40-50 किमी प्रति घंटा) और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इससे तापमान में मामूली गिरावट आने और झुलसाती गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलने की उम्मीद है.
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