/Heatwave Alert: भट्टी की तरह तप रहा राजस्थान, जैसलमेर 46.4°C के साथ टॉप पर, जानें प्रदेश के 10 सबसे गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण लू और हीटवेव का दौर जारी है. 46.4°C के साथ जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. हालांकि सीकर और आसपास के इलाकों में आंधी-बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पारा और चढ़ने की चेतावनी दी है.