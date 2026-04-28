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Heatwave Alert: भट्टी की तरह तप रहा राजस्थान, जैसलमेर 46.4°C के साथ टॉप पर, जानें प्रदेश के 10 सबसे गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 28, 2026, 12:38 PM|Updated: Apr 28, 2026, 12:38 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण लू और हीटवेव का दौर जारी है. 46.4°C के साथ जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. हालांकि सीकर और आसपास के इलाकों में आंधी-बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पारा और चढ़ने की चेतावनी दी है.

Rajasthan Weather Today Maximum temperature1/7
राजस्थान में इस समय मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. एक तरफ सूरज की तपिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो दूसरी तरफ रात के समय अचानक आई आंधी-बारिश ने मौसम को और भी पेचीदा बना दिया है. सोमवार को जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसने इस सीजन के अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum temperature2/7
मौसम विभाग के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान के ये शहर गर्मी की वजह से आज हॉटस्पॉटबने रहे.आज के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों में जैसलमेर 46.4, बाड़मेर 46.0, वनस्थली (टोंक) 45.7, कोटा 45.7, फलोदी 45.4, चित्तौड़गढ़ 45.4, चूरू 45.3, बीकानेर 45.0 और फतेहपुर (सीकर) में 44.0 डिग्री पारा दर्ज किया गया है.
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प्रदेश में इस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है. अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 44 से 46°C के बीच है, वहीं रातें भी गर्म दर्ज की जा रही हैं.
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वहीं राजधानी में पारा 43.5°C रहा, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान 31.7°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है.
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जहां एक ओर लोग हीटवेव से झुलस रहे हैं, वहीं सीकर, बानसूर, कोटपुतली और चिड़ावा जैसे इलाकों में धूलभरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है. बानसूर और चिड़ावा में तो 10 mm तक बारिश भी रिकॉर्ड की गई.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, गर्मी का यह सितम अभी थमने वाला नहीं है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और वृद्धि होने की आशंका है. वहीं कई जिलों के लिए लू का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में तेज हवाएं और मेघगर्जन का दौर जारी रह सकता है, हालांकि इससे तापमान में स्थाई गिरावट की उम्मीद कम है.
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