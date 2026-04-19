/राजस्थान में आग उगल रहा सूरज! चूरू में पारा 43°C के करीब, कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी

Published: Apr 19, 2026, 12:58 PM | Updated: Apr 19, 2026, 01:03 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी का कहर बढ़ गया है, जहां चूरू 43 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में तापमान में 3 डिग्री की और वृद्धि और पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी जारी की है.