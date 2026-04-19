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राजस्थान में आग उगल रहा सूरज! चूरू में पारा 43°C के करीब, कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 19, 2026, 12:58 PM|Updated: Apr 19, 2026, 01:03 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी का कहर बढ़ गया है, जहां चूरू 43 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में तापमान में 3 डिग्री की और वृद्धि और पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी जारी की है.

Rajasthan Weather Today Maximum temperature1/7
राजस्थान में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही पूरे प्रदेश में सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है. रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है.
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मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चूरू एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. यहां अधिकतम तापमान 42.8 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है. वहीं पिछले 24 घंटों में प्रमुख शहरों का तापमान जैसे- चित्तौड़गढ़ 42.6°C, बाड़मेर व कोटा 42.2°C, अलवर 41.6°C और जयपुर में 40.8°C पारा दर्ज किया गया है.
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भले ही बारिश की संभावना खत्म हो गई है, लेकिन उत्तर-पश्चिम राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके कारण तेज गर्म हवाओं के साथ धूल उड़ने से विजिबिलिटी कम हो रही है और वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है.
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वहीं पिछले 24 घंटों में प्रमुख शहरों का तापमान जैसे- चित्तौड़गढ़ 42.6°C, बाड़मेर व कोटा 42.2°C, अलवर 41.6°C और जयपुर में 40.8°C पारा दर्ज किया गया है.
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दैनिक मौसम अपडेट 19 अप्रैल 2026 पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस फ़तेहपुर (सीकर) में दर्ज किया गया.
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भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है. लोग धूप से बचने के लिए छातों, चश्मों और चेहरे को गमछे से ढककर बाहर निकल रहे हैं. गन्ने का रस, छाछ और ठंडे पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें.
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मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अब Heatwave दर्ज की जा सकती है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास तौर पर दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.
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