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राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! चूरू 43°C के साथ सबसे गर्म, कई जिलों में IMD का हीटवेव अलर्ट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 18, 2026, 11:24 AM|Updated: Apr 18, 2026, 11:25 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जहां चूरू 43 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/7
राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से करवट ले रहा है. पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. शनिवार को राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है और सूरज की तपिश ने पारे को 43 डिग्री के पार पहुंचा दिया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/7
आज राजस्थान के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/7
IMD जसपुर की लेटेस्ट रिपोर्ट(18 अप्रैल) के अनुसार, राजस्थान के टॉप-5 सबसे गर्म शहरों में चूरू 43.0°C, बीकानेर 42.2°C, फलोदी 41.8°C, बाड़मेर 41.6°C और लूणकरणसर में 41.5°C तापमान दर्ज किया गया है. अगले 4-5 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. यहां दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/7
भले ही बारिश की संभावना कम हो गई है, लेकिन हवाओं की रफ्तार अभी भी थमी नहीं है. कई इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/7
जयपुर, सीकर और अलवर जैसे जिलों में भी पारा 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है. जयपुर में आज अधिकतम तापमान 39.8°C दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/7
बता दें कि जहां एक तरफ राजस्थान तप रहा है, वहीं कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान अभी भी सुकून दे रहा है. सिरोही 19.8 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. पाली में रात का तापमान 22.6 डिग्री रहा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature7/7
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में गर्मी और प्रचंड होगी. तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की और बढ़ोतरी संभव है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से अब आसमान साफ रहेगा, जिससे सूरज की सीधी किरणें धरती को और ज्यादा तपाएंगी.
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