Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जहां चूरू 43 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है.