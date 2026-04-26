/राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बेहाल लोग, पारा पहुंचा 45 डिग्री पार, 15 जिलों में IMD का बड़ा अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां बाड़मेर में पारा 45.7°C तक पहुंच गया है. विभाग ने 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, 26 से 29 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में आंधी-बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.