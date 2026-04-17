/राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज मिला-जुला है. जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट है, जबकि बाड़मेर (42.9°C) में भीषण गर्मी है. 20 अप्रैल को एक और विक्षोभ आने की संभावना है, जो पारा और गिरा सकता है.