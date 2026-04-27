/Rajasthan News: हीटवेव से झुलस रहा राजस्थान! इन शहरों पारा 46°C पार, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां बाड़मेर 46.4°C के साथ सबसे गर्म रहा . मौसम विभाग ने 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है, हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में आंधी-बारिश और तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट होने की उम्मीद है.