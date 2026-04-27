/Rajasthan News: हीटवेव से झुलस रहा राजस्थान! इन शहरों पारा 46°C पार, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां बाड़मेर 46.4°C के साथ सबसे गर्म रहा . मौसम विभाग ने 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है, हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में आंधी-बारिश और तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट होने की उम्मीद है.
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राजस्थान में इस समय कुदरत के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां एक ओर मरुधरा भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही ने मौसम पलटने के संकेत दिए हैं. प्रदेश का बाड़मेर रविवार को 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा .
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IMD के अनुसार वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज किया जा रहा हैं जो औसत सामान्य तापमान से अधिक है. वहीं पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया है.
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मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों के लिए येलो वार्निंग जारी की है . नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर और अजमेर जैसे जिलों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है. प्रशासन ने आमजन को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 22.5°C दर्ज किया गया है, जो रात के समय थोड़ी राहत दे रहा है .
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राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है . मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी 27 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के टॉप-10 सबसे गर्म शहर इस प्रकार है. बाड़मेर,46.4°C, जैसलमेर 46.0°C, कोटा 45.2. चित्तौड़गढ़ 45.2°C, फलोदी 44.8°C, जोधपुर शहर 44.7°C, बीकानेर 44.6°C, पिलानी 44.4°C, चूरू 44.2°और वनस्थली में 43.8°C पारा दर्ज किया गया है.
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तपती धूप के बीच राहत की खबर यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं भी जोर पकड़ेंगी. बता दें कि अगले 3-4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद धूलभरी आंधी चलने की संभावना है .
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40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और चूरू, झुंझुनूं व सीकर जैसे जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इस मौसमी बदलाव से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की प्रबल संभावना है .