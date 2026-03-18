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राजस्थान में मौसम ने लिया फिर यू-टर्न, 50 KMPH की रफ्तार से चलेगी आंधी, ओलों के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 18-20 मार्च तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है. 38°C तक पहुंचते पारे के बीच 50 kmph की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी. किसानों को फसल बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 18, 2026, 10:32 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 11:32 AM IST
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Rajasthan Weather Today Maximum temperature

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राजस्थान के आसमान पर बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है, जिससे अगले तीन दिनों तक प्रदेश का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में 'कुदरत के दोहरे रूप' की चेतावनी जारी की है. एक तरफ जहां सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब धूल भरी आंधी और ओलों की मार पड़ने वाली है.
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राजस्थान मौसम की रिपोर्ट (18 मार्च 2026) के अनुसार पिछले 24 घंटो के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा, वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौडगढ़ में 38.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान सिरोही में 13.5 डिग्री दर्ज किया गया है.