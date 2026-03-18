राजस्थान में मौसम ने लिया फिर यू-टर्न, 50 KMPH की रफ्तार से चलेगी आंधी, ओलों के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान के आसमान पर बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है, जिससे अगले तीन दिनों तक प्रदेश का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में 'कुदरत के दोहरे रूप' की चेतावनी जारी की है. एक तरफ जहां सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब धूल भरी आंधी और ओलों की मार पड़ने वाली है.