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Heatwave Alert: लू से झुलसता राजस्थान, 7 जिलों में पारा पहुंचा 45 डिग्री के करीब, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 25, 2026, 12:35 PM|Updated: Apr 25, 2026, 12:35 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां बाड़मेर 44.1°C के साथ सबसे गर्म रहा. विभाग ने 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, 26 से 28 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में आंधी-बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/6
राजस्थान इस समय मौसम के दोहरे मिजाज से जूझ रहा है. एक तरफ सूरज की तपिश और भीषण लू ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है. मरुधरा के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दिन के साथ-साथ रातें भी झुलसाने लगी हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/6
बीते 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान भट्टी की तरह तप रहा है. IMD के अनुसार प्रदेश के टॉप सबसे गर्म शहरों की स्थिति कुछ इस प्रकार है. बाड़मेर 44.1°C, श्रीगंगानगर 43.9°C,जैसलमेर 43.6°C, चूरू 43.6°C, बीकानेर 43.5°C,जोधपुर 43.0°C, अलवर 42.6°C, वनस्थली 42.6°C और चित्तौड़गढ़ में 42.6°C पारा दर्ज किया गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/6
दैनिक मौसम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और गर्म रातें दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री दर्ज किया जा रहा हैं जो औसत सामान्य तापमान से अधिक है.सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में तथा न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 15 जिलों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की है. पूर्वी राजस्थान जैसे- अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा और कोटपुतली-बहरोड़. वहीं पश्चिमी राजस्थान बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर. वहीं उत्तर-पश्चिमी भागों में अगले 2-3 दिनों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है.
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भीषण गर्मी के बीच एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो झुलसते राजस्थान को थोड़ी राहत दे सकता है.IMD की तात्कालिक चेतावनी के अनुसार आगामी 3 घंटों में सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर में मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/6
वहीं 26-28 अप्रैल को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद धूलभरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.
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