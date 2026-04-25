/Heatwave Alert: लू से झुलसता राजस्थान, 7 जिलों में पारा पहुंचा 45 डिग्री के करीब, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

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राजस्थान इस समय मौसम के दोहरे मिजाज से जूझ रहा है. एक तरफ सूरज की तपिश और भीषण लू ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है. मरुधरा के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दिन के साथ-साथ रातें भी झुलसाने लगी हैं.