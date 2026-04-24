/भीषण गर्मी से बेहाल राजस्थान, पारे का 44.5°C से टूटा रिकॉर्ड, IMD का बड़ा अलर्ट जारी

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भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है. प्रदेश में एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने जा रहा है.बता दें कि 25 अप्रैल से सीमावर्ती इलाकों में और 26 से 28 अप्रैल के बीच पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं.इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है.