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भीषण गर्मी से बेहाल राजस्थान, पारे का 44.5°C से टूटा रिकॉर्ड, IMD का बड़ा अलर्ट जारी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 24, 2026, 03:32 PM|Updated: Apr 24, 2026, 03:32 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां श्रीगंगानगर 44.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन हीटवेव की चेतावनी दी है. हालांकि, 26 से 28 अप्रैल के बीच धूलभरी आंधी और हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/6
राजस्थान में सूरज के तेवर तीखे होते जा रहे हैं. मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जहां पारा अब 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए दोहरा अलर्ट जारी किया है-एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी, तो दूसरी तरफ धूलभरी आंधी और बारिश.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/6
प्रदेश में गर्मी का सबसे ज्यादा असर सरहदी जिले श्रीगंगानगर में देखा जा रहा है. जिससे श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/6
जयपुर में तापमान 39.6 डिग्री रहा, जबकि राज्य के अधिकांश जिलों में पारा 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है. दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं, जिससे लोगों को चौबीसों घंटे राहत नहीं मिल रही है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/6
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है. बता दें कि आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है.वहीं पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. उत्तर-पश्चिमी इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/6
Imd के अनुसार राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री दर्ज किया जा रहा हैं जो औसत सामान्य तापमान के आसपास है. वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस पाली में दर्ज किया गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/6
भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है. प्रदेश में एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने जा रहा है.बता दें कि 25 अप्रैल से सीमावर्ती इलाकों में और 26 से 28 अप्रैल के बीच पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं.इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है.
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