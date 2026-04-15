/राजस्थान में आग उगलने लगा सूरज, बाड़मेर 41.6°C के पार, 10 शहरों में हीटवेव का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में बाड़मेर 41.6°C के साथ सबसे गर्म रहा. हीटवेव के चलते जनजीवन प्रभावित है.वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान 43 से 44°C तक पहुंचने की संभावना है.
1/6
राजस्थान में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सूरज की तपिश और गर्म हवाओं (हीटवेव) के चलते प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. बाड़मेर और कोटा जैसे शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, वहीं मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट ने मानसून को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है.
2/6
पश्चिमी राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. सोमवार और मंगलवार को तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई. जहां पर बाड़मेर सबसे गर्म 41.6°C तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. कोटा में पारा 41.5°C और जैसलमेर में 40.5°C दर्ज किया गया. जैसलमेर में दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए.
3/6
दैनिक मौसम अपडेट 15 अप्रैल 2026 के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा.जहां पर राज्य में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किये जा रहे है. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में तथा न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया.
4/6
IMD की 15 अप्रैल के अपडेट के अनुसार टॉप 10 मर्म शहरों में बाड़मेर 41.6°C, कोटा 41.5°C, चित्तौड़गढ़ 40.8°C, जैसलमेर 40.5°C, चूरू 40.5°C, बीकानेर 39.8°C, श्रीगंगानगर 39.6°C, दौसा 39.4°C, अलवर 39.2°C और जोधपुर में 39.2°C अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.
5/6
IMD की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में तापमान 43 से 44°C तक पहुंचने की संभावना है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
6/6
मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक बाहर न निकलें. पानी, छाछ, नींबू पानी और ओआरएस (ORS) का अधिक सेवन करें.