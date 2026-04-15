/राजस्थान में आग उगलने लगा सूरज, बाड़मेर 41.6°C के पार, 10 शहरों में हीटवेव का अलर्ट

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पश्चिमी राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. सोमवार और मंगलवार को तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई. जहां पर बाड़मेर सबसे गर्म 41.6°C तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. कोटा में पारा 41.5°C और जैसलमेर में 40.5°C दर्ज किया गया. जैसलमेर में दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए.