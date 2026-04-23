/गर्मी से हैं परेशान ? राजस्थान के इन टॉप 10 शहरों में है कम तापमान, जानें अपने जिलों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच माउंट आबू और भीलवाड़ा जैसे शहरों में रात का तापमान 20°C से नीचे है. कम तापमान का मतलब सर्दी नहीं, बल्कि उन आंकड़ों से है जो 45°C की मार झेल रहे लोगों को आंखों को राहत देते हैं. कल से बारिश बढ़ने से उमस के साथ पारा गिर सकता है.
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राजस्थान में जहां सूरज की तपिश झुलसाने वाली है, वहीं प्रदेश के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो रात के वक्त थोड़ी राहत की सांस दे रहे हैं. जहां दिन का पारा 44°C के करीब पहुंच रहा है, वहीं कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 20°C के आसपास बना हुआ है, जो लोगों को भीषण लू से थोड़ी मोहलत दे रहा है.
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आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, इन शहरों में रात के समय तापमान काफी सुखद रिकॉर्ड किया गया है. न्यूनतम तापमान वाले शहरों में माउंट आबू 17.3°C (प्रदेश में सबसे कम तापमान), भीलवाड़ा 18.9°C, सिरोही 19.0°C, फतेहपुर 19.4°C, डबोक (उदयपुर) 19.5°C, दौसा 19.9°C, रवाई डैम (पाली) 20.6°C, जालोर 20.9°C, पाली 20.9°C और नागौर में 21.1°C तापमान दर्ज किया गया है.
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आज दोपहर बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से पारे में गिरावट आ सकती है. राहत वाले क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग. वहीं उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी बूंदाबादी के साथ मेघगर्जन की संभावना है.
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आज दोपहर बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से पारे में गिरावट आ सकती है. राहत वाले क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग. वहीं उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी बूंदाबादी के साथ मेघगर्जन की संभावना है.
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राहत के बीच पश्चिमी राजस्थान में चुनौती अभी बरकरार है. जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू का 'येलो अलर्ट' जारी है. श्रीगंगानगर 43.7°C के साथ तप रहा है. प्रमुख गर्म शहरों में चित्तौड़गढ़ (42.6°C), चूरू (42.4°C), कोटा (42.1°C) अलवर 41.8°C, फलौदी 41.6°C, बीकानेर 41.5°C, वनस्थली 41.1°C और दौसा में 40.8°C पारा दर्ज किया गया है.
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आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, इन शहरों में रात के समय तापमान काफी सुखद रिकॉर्ड किया गया है. न्यूनतम तापमान वाले शहरों में माउंट आबू 17.3°C (प्रदेश में सबसे कम तापमान), भीलवाड़ा 18.9°C, सिरोही 19.0°C, फतेहपुर 19.4°C, डबोक (उदयपुर) 19.5°C, दौसा 19.9°C, रवाई डैम (पाली) 20.6°C, जालोर 20.9°C, पाली 20.9°C और नागौर में 21.1°C तापमान दर्ज किया गया है.
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आज दोपहर बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से पारे में गिरावट आ सकती है. राहत वाले क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग. वहीं उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी बूंदाबादी के साथ मेघगर्जन की संभावना है.
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जैसलमेर और जोधपुर संभाग में 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं. वाहन चालक सावधानी बरतें.
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असली सुकून शुक्रवार और शनिवार से मिलने वाला है. 24-25 अप्रैल को एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और तापमान में प्रभावी गिरावट दर्ज की जाएगी.