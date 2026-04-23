/गर्मी से हैं परेशान ? राजस्थान के इन टॉप 10 शहरों में है कम तापमान, जानें अपने जिलों का हाल

1 /9

राजस्थान में जहां सूरज की तपिश झुलसाने वाली है, वहीं प्रदेश के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो रात के वक्त थोड़ी राहत की सांस दे रहे हैं. जहां दिन का पारा 44°C के करीब पहुंच रहा है, वहीं कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 20°C के आसपास बना हुआ है, जो लोगों को भीषण लू से थोड़ी मोहलत दे रहा है.