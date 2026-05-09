/राजस्थान में मौसम ने उड़ाए होश, फलोदी 45°C के करीब, जानें प्रदेश के टॉप गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम के विरोधाभासी तेवर जारी हैं. फलोदी 44.8°C के साथ सबसे गर्म रहा, वहीं जयपुर और अजमेर समेत 9 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है. विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में पारा 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है.
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राजस्थान में इस वक्त मौसम के दो अलग-अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान में आंधी-बारिश की हलचल ने पारे को थोड़ा नीचे गिराया है. मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर और अजमेर समेत 9 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया है.
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जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल सकता है. बता दें कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और बूंदी जिलों में धूलभरी आंधी और मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है.
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इस दौरान 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी जयपुर में तेज हवाओं के कारण तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से मामूली राहत मिली है.
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भले ही कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट हो, लेकिन पश्चिमी जिलों में स्थिति इसके विपरीत है. वहां लू का दौर शुरू हो गया है. बता दें कि प्रदेश में 44.8 डिग्री तापमान के साथ फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा.
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वहीं अन्य गर्म जिलों में बाड़मेर (44.6°C) और जैसलमेर (44°C) में भी पारा झुलसा रहा है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार जाने की आशंका है.
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IMD के दैनिक मौसम अपडेट (9 मई 2026) के आधार पर पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर मेघगर्जन व आंधी के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गयी.सर्वाधिक वर्षा मेड़ता (नागौर) में 5.0 मिलीमीटर दर्ज की गयी. वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज किया गया है तथा न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस जवाई बांध (पाली) व सिरोही में दर्ज किया गया
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मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. आगामी 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी और प्रचंड होगी.