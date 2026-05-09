/राजस्थान में मौसम ने उड़ाए होश, फलोदी 45°C के करीब, जानें प्रदेश के टॉप गर्म शहर

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IMD के दैनिक मौसम अपडेट (9 मई 2026) के आधार पर पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर मेघगर्जन व आंधी के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गयी.सर्वाधिक वर्षा मेड़ता (नागौर) में 5.0 मिलीमीटर दर्ज की गयी. वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज किया गया है तथा न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस जवाई बांध (पाली) व सिरोही में दर्ज किया गया