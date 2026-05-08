/राजस्थान में मौसम का कहर! जैसलमेर में पारा 45°C पार, जानें आज के टॉप गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम के दोहरे तेवर दिख रहे हैं. जैसलमेर 45.1°C के साथ सबसे गर्म रहा, वहीं धौलपुर और भरतपुर के लिए आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अगले कुछ दिनों में तापमान 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है.
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राजस्थान में मई महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. जहां पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं पूर्वी हिस्सों में आंधी और बारिश ने मौसम को अस्थिर कर दिया है.
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गुरुवार (7 मई) को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सूरज के तेवर बेहद तल्ख रहे. पारा कई जगह 45 डिग्री के करीब या उससे पार पहुंच गया. जैसलमेर 45.1°C (प्रदेश का सबसे गर्म स्थान), बाड़मेर 44.2°C, फलोदी 43.6°C और बीकानेर 43°C और कोटा-जयपुर में भी पारा 40°C के पार बना हुआ है.
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गर्मी के बीच ही मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार (8 मई) को पूर्वी राजस्थान में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा.
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धौलपुर और भरतपुर जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यहां तेज आंधी के साथ भारी गर्जना हो सकती है. जिसकी वजह से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.
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बता दें कि वहीं बारां, डीग, अलवर और जयपुर में येलो अलर्ट है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और धूलभरी आंधी की संभावना है.
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जयपुर में आज सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है. शाम तक आंधी और हल्की फुहारों की आशंका जताई गई है.
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मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, यह राहत केवल तात्कालिक है. आगामी 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है. यानी आने वाले दिनों में राजस्थान के लोगों को और भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.