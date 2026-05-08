/राजस्थान में मौसम का कहर! जैसलमेर में पारा 45°C पार, जानें आज के टॉप गर्म शहर

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गुरुवार (7 मई) को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सूरज के तेवर बेहद तल्ख रहे. पारा कई जगह 45 डिग्री के करीब या उससे पार पहुंच गया. जैसलमेर 45.1°C (प्रदेश का सबसे गर्म स्थान), बाड़मेर 44.2°C, फलोदी 43.6°C और बीकानेर 43°C और कोटा-जयपुर में भी पारा 40°C के पार बना हुआ है.