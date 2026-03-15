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राजस्थान में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जगहों पर गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी कम हुई है. बाड़मेर (39°C) सबसे गर्म रहा, लेकिन आज जयपुर, भरतपुर और गंगानगर सहित कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. 20 मार्च से एक और नया विक्षोभ राहत बढ़ाएगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 15, 2026, 11:42 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 11:42 AM IST
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Rajasthan Weather: Maximum temperature today

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राजस्थान में मार्च की तपिश पर अब पश्चिमी विक्षोभ का पहरा लग गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में एक के बाद एक आ रहे दो नए विक्षोभों के कारण आगामी एक सप्ताह तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है. शनिवार शाम से ही प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से पारे में गिरावट दर्ज की गई है.
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पिछले 24 घंटो के दौरान राज्य के जयपुर एवं बीकनेर संभाग कही कही मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों में मौसम मुख्यत शुष्क रहा है. साथ ही अधिकतम तापमान बाड़मेर में 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान अलवर में 10.3 डिग्री दर्ज किया गया है.