राजस्थान में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जगहों पर गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत

राजस्थान में मार्च की तपिश पर अब पश्चिमी विक्षोभ का पहरा लग गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में एक के बाद एक आ रहे दो नए विक्षोभों के कारण आगामी एक सप्ताह तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है. शनिवार शाम से ही प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से पारे में गिरावट दर्ज की गई है.