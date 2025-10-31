राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी

गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप छह शहरों में पीएमसी के तहत स्मार्ट सिटी के लिए नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव भेजा था. इसके तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अब मंडावा, खाटूश्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने का जिम्मा मिला है.