राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Rajasthan Smart Cities: जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब प्रदेश के छह प्रमुख कस्बों और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी भी संभालेगी.
Published: Oct 31, 2025, 05:49 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 05:49 PM IST
राजस्थान का जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब प्रदेश के छह प्रमुख कस्बों और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी भी संभालेगी. यह निर्णय राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (RUDSICO) की ओर से जारी निर्देशों के बाद लिया गया है.
गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप छह शहरों में पीएमसी के तहत स्मार्ट सिटी के लिए नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव भेजा था. इसके तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अब मंडावा, खाटूश्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने का जिम्मा मिला है.