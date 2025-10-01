Zee Rajasthan
mobile app

दिवाली पर घूमना चाहते हैं बजट में? राजस्थान से बाहर, इन जगहों को करें अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल

Diwali Holiday Trip Plan: राजस्थान से गुजरात की दिवाली छुट्टियों के लिए, अहमदाबाद से शुरुआत करके कच्छ, सोमनाथ-द्वारका, गिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सस्ता टूर प्लान बनाया जा सकता है. इसमें रात की यात्रा और स्थानीय भोजन से खर्च बचेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 12:27 PM IST
1/8

राजस्थान से गुजरात ट्रेिप

राजस्थान से गुजरात ट्रेिप1/8
अगर आप राजस्थान में रहकर दिवाली की छुट्टियों में गुजरात घूमने का सस्ता प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. आप आसानी से ट्रेन या बस से पहुंचकर यहां के शहरों, संस्कृति और प्रकृति सुन्दरता को देख सकते हैं. आप गुजरात के कुछ खास डेस्टिनेशंस पर जाकर छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.
2/8

अहमदाबाद

अहमदाबाद2/8
अपनी यात्रा का पहला पड़ाव अहमदाबाद को बनाएं. यहां आप महात्मा गांधी के ऐतिहासिक साबरमती आश्रम की शांति का अनुभव कर सकते हैं और भव्य अक्षरधाम मंदिर की वास्तुकला देखकर दंग रह सकते हैं. शाम को माणिक चौक की हलचल भरी सड़कों पर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना न भूलें, जो बजट में भी फिट बैठता है.