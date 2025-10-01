दिवाली पर घूमना चाहते हैं बजट में? राजस्थान से बाहर, इन जगहों को करें अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल
Diwali Holiday Trip Plan: राजस्थान से गुजरात की दिवाली छुट्टियों के लिए, अहमदाबाद से शुरुआत करके कच्छ, सोमनाथ-द्वारका, गिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सस्ता टूर प्लान बनाया जा सकता है. इसमें रात की यात्रा और स्थानीय भोजन से खर्च बचेगा.
Published: Oct 01, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 12:27 PM IST
राजस्थान से गुजरात ट्रेिप
अगर आप राजस्थान में रहकर दिवाली की छुट्टियों में गुजरात घूमने का सस्ता प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. आप आसानी से ट्रेन या बस से पहुंचकर यहां के शहरों, संस्कृति और प्रकृति सुन्दरता को देख सकते हैं. आप गुजरात के कुछ खास डेस्टिनेशंस पर जाकर छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.
अहमदाबाद
अपनी यात्रा का पहला पड़ाव अहमदाबाद को बनाएं. यहां आप महात्मा गांधी के ऐतिहासिक साबरमती आश्रम की शांति का अनुभव कर सकते हैं और भव्य अक्षरधाम मंदिर की वास्तुकला देखकर दंग रह सकते हैं. शाम को माणिक चौक की हलचल भरी सड़कों पर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना न भूलें, जो बजट में भी फिट बैठता है.