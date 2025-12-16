Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...

दिसंबर के आखिर या जनवरी में जब यहां ठंड जोर पकड़ेगी, तब जयपुर से महज 10 घंटे की ड्राइव पर उत्तराखंड के देहरादून जिले में बसा लण्ढौर आपका स्वागत कर रहा है. यह छोटा सा हिल स्टेशन मसूरी के पास है, लेकिन भीड़भाड़ से दूर और शांत. यहां बर्फबारी का मजा ऐसा कि बच्चे खुशी से उछल पड़ेंगे, और बजट भी ज्यादा नहीं बिगड़ेगा.