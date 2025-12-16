Zee Rajasthan
Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...

Family Snow Trip on a Budget: राजस्थान में सर्दी का मौसम मतलब कोहरा, शीतलहर और अलाव की गर्माहट. लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं – बर्फ से खेलना, पहाड़ों पर घूमना और फैमिली के साथ यादगार पल बिताना – तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 16, 2025, 09:02 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 09:02 AM IST
Winter Destination

दिसंबर के आखिर या जनवरी में जब यहां ठंड जोर पकड़ेगी, तब जयपुर से महज 10 घंटे की ड्राइव पर उत्तराखंड के देहरादून जिले में बसा लण्ढौर आपका स्वागत कर रहा है. यह छोटा सा हिल स्टेशन मसूरी के पास है, लेकिन भीड़भाड़ से दूर और शांत. यहां बर्फबारी का मजा ऐसा कि बच्चे खुशी से उछल पड़ेंगे, और बजट भी ज्यादा नहीं बिगड़ेगा.
लण्ढौर पहुंचना आसान है. जयपुर से दिल्ली होते हुए देहरादून तक ट्रेन या बस लीजिए, फिर लोकल टैक्सी से 35-40 किमी. कुल खर्च एक फैमिली का 20-30 हजार तक आ सकता है – आने-जाने, रहने और खाने-पिने का.