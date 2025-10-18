Zee Rajasthan
ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने

Rajasthan tourism: वैश्विक सूची में राजस्थान के 3 लग्जरी होटल शामिल हुए: जवाई का सुजान जवाई (तेंदुआ कैंप), जयपुर का द जौहरी (हवेली), और अरावली का अमनबाग (शिकारगाह). यह भारतीय आतिथ्य की विश्वस्तरीय पहचान है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 12:42 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 12:42 PM IST
दुनिया के बेहतरीन होटलों की एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लिस्ट में भारत के तीन शानदार होटलों ने अपनी जगह बनाकर यह साबित कर दिया है कि भारतीय मेहमाननवाज़ी विश्व स्तर पर सबसे आगे है. सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ही 'रत्न' राजस्थान की शाही धरती से आते हैं, जो यहां की अनूठी संस्कृति, इतिहास और आतिथ्य को दर्शाते हैं.
ये तीनों होटल अपनी उत्कृष्टता, रचनात्मकता और अनूठे चरित्र के कारण '50 सर्वश्रेष्ठ होटल अकादमी' द्वारा चयनित किए गए हैं: