ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने

दुनिया के बेहतरीन होटलों की एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लिस्ट में भारत के तीन शानदार होटलों ने अपनी जगह बनाकर यह साबित कर दिया है कि भारतीय मेहमाननवाज़ी विश्व स्तर पर सबसे आगे है. सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ही 'रत्न' राजस्थान की शाही धरती से आते हैं, जो यहां की अनूठी संस्कृति, इतिहास और आतिथ्य को दर्शाते हैं.