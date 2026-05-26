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राजस्थान के 5 चमत्कारी हनुमान मंदिर, जहां दर्शन करने से होते हैं हर कष्ट दूर!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 26, 2026, 09:17 AM|Updated: May 26, 2026, 09:21 AM

Rajasthan Famous Temple: राजस्थान के हनुमान मंदिर देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं. जहां चूरू के सालासर में दाढ़ी-मूंछ वाले बालाजी और दौसा के मेहंदीपुर में संकट काटने वाले बाल स्वरूप की पूजा होती है, वहीं जयपुर के खोले के हनुमान, गलता जी और अलवर के पांडुपोल भक्तों की आस्था के बड़े केंद्र हैं.

Rajasthan Hanuman Mandir1/8

Rajasthan Hanuman Mandir

शौर्य, भक्ति और आस्था की पावन धरा राजस्थान अपने भव्य महलों और किलों के साथ-साथ चमत्कारी और ऐतिहासिक देवस्थलों के लिए भी पूरी दुनिया में एक अनूठी पहचान रखता है.यहां कई ऐसे प्राचीन और सिद्ध हनुमान मंदिर हैं, जिनकी अलौकिक शक्तियों और चमत्कारों के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है!
Rajasthan Hanuman Mandir2/8

Rajasthan Hanuman Mandir

जैसा कि आप जानते हैं, आज मंगलवार है और यह खास दिन भगवान हनुमान को समर्पित है. इस दिन भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. ऐसे में राजस्थान भी अपने ऐतिहासिक और चमत्कारी हनुमान मंदिरों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. आइए जानते हैं टॉप-5 सिद्ध पीठों के बारे में.
Salasar Balaji3/8

Salasar Balaji

सालासर बालाजी (चूरू)-यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी दाढ़ी और मूंछों वाली अनोखी मुद्रा में विराजमान हैं. मान्यता है कि यहां मन्नत का नारियल बांधने से भक्तों के हर कष्ट दूर होते हैं.
Mehndipur Balaji4/8

Mehndipur Balaji

मेहंदीपुर बालाजी (दौसा)-अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे बालाजी का यह रूप बाल स्वरूप माना जाता है. यह धाम अपनी दिव्य शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा व ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए देशभर में विख्यात है.
Khole Ke Balaji Jaipur5/8

Khole Ke Balaji Jaipur

खोले के हनुमान जी (जयपुर)-गुलाबी नगरी की अरावली घाटियों (खोले) के बीच स्थित यह मंदिर बेहद शांत और भव्य है. लक्ष्मण डूंगरी के पास बने इस प्राचीन धाम में हर मंगलवार और शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ता है.
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Galtaji Temple Rajasthan

गलता जी / मंकी टेम्पल (जयपुर)-पहाड़ों के प्राकृतिक झरनों और सात पवित्र कुंडों के बीच बसे इस ऐतिहासिक मंदिर को 'मंकी टेम्पल' भी कहते हैं. मान्यता है कि यहां के पवित्र कुंड में स्नान से पापों का नाश होता है.
Pandupole Hanuman Temple7/8

Pandupole Hanuman Temple

पांडुपोल हनुमान मंदिर (अलवर)-सरिस्का टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच यहां हनुमान जी की विशाल शयन मुद्रा (लेटी हुई मूर्ति) प्रतिष्ठित है. मान्यता है कि यहीं पर महाभारत काल में भीम और हनुमान जी का मिलन हुआ था.
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Rajasthan Hanuman Mandir

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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