राजस्थान के 5 आलीशान महल जो बने हैं Dream Wedding Spot! जहां शादी करना हर किसी का होता है सपना
Rajasthan wedding destination: राजस्थान की रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर में ताज लेक पैलेस (फ्लोटिंग वेन्यू), ताज फतेह प्रकाश, द अनंता, और ताज अरावली शानदार हैं. जयपुर में ताज रामबाग पैलेस अपनी मुगल-राजस्थानी वास्तुकला से शाही अनुभव देता है.
Rajasthan royal wedding destination
शादियों का सीजन जोरों पर है और अपने खास दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए राजस्थान से बेहतर डेस्टिनेशन कोई नहीं. राजस्थान का शाही अंदाज, बेमिसाल 'पधारो म्हारे देश' वाला आतिथ्य और लाजवाब राजस्थानी व्यंजन आपकी शादी की रस्मों को एक समृद्ध और जादुई स्पर्श देंगे.
आइए जानते हैं राजस्थान के कुछ रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में जिनमें झीलों के शहर उदयपुर से लेकर जयरपुर तक के महल शामिल हैं