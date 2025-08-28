राजस्थान के इस किले में छिपे हैं 113 मंदिर, यहां का कण-कण बोलता है भक्ति और शक्ति की कहानी!

राजस्थान का चित्तौड़गढ़ शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी जाना जाता है. इसे 'शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की नगरी' भी कहा जाता है, जहां का हर कोना मेवाड़ के गौरव की कहानी सुनाता है.