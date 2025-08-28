Zee Rajasthan
राजस्थान के इस किले में छिपे हैं 113 मंदिर, यहां का कण-कण बोलता है भक्ति और शक्ति की कहानी!

Rajasthan Touriosm: चित्तौड़गढ़, जिसे 'त्याग और बलिदान की नगरी' कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा किला है. यह महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती और मीराबाई के शौर्य, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है, जहाँ 113 से अधिक मंदिर हैं.

Published: Aug 28, 2025, 09:22 IST | Updated: Aug 28, 2025, 09:22 IST
राजस्थान का चित्तौड़गढ़ शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी जाना जाता है. इसे 'शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की नगरी' भी कहा जाता है, जहां का हर कोना मेवाड़ के गौरव की कहानी सुनाता है.
चित्तौड़गढ़ का किला भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है. इसकी विशाल और मजबूत संरचना सदियों से चली आ रही वीरता की गाथाओं की गवाह है, जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है.