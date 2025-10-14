माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास
Rajasthan rural tourism: राजस्थान में शांति के लिए खुरी (शांत रेगिस्तान), बिश्नोई गांव (वन्यजीव), रणकपुर (अरावली की शांति) और तिलोनिया (सशक्तिकरण का केंद्र) बेहतरीन हैं. ये छिपे गांव भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून देते हैं.
Published: Oct 14, 2025, 05:28 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 05:28 PM IST
1/6
Rajasthan rural tourism
1/6
राजस्थान जो अपने राजसी किलों, भव्य महलों और जीवंत, चहल-पहल भरे शहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है,अक्सर पर्यटकों के मन में भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों की छवि बनाता है. लेकिन जो यात्री इस राज्य की शांतिपूर्ण आत्मा को जानना चाहते हैं और एक अंतरंग, शांत अनुभव चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान अपने दिल में कुछ मनमोहक और छिपे हुए गांवों का राज छुपाए बैठा है.
2/6
राजस्थान की समृद्ध विरासत
2/6
ये गांव न केवल राजस्थान की समृद्ध विरासत की गहरी झलक पेश करते हैं, बल्कि भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत और अछूता रेगिस्तानी परिदृश्य भी प्रदान करते हैं.यदि आप राजस्थान में एक शांत और सुकून भरा विश्राम चाहते हैं, तो आपके लिए ये जगह बेस्ट हो सकती है.