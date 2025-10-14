माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास

राजस्थान जो अपने राजसी किलों, भव्य महलों और जीवंत, चहल-पहल भरे शहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है,अक्सर पर्यटकों के मन में भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों की छवि बनाता है. लेकिन जो यात्री इस राज्य की शांतिपूर्ण आत्मा को जानना चाहते हैं और एक अंतरंग, शांत अनुभव चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान अपने दिल में कुछ मनमोहक और छिपे हुए गांवों का राज छुपाए बैठा है.