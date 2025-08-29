Zee Rajasthan
वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!

Rajasthan Tourism: वीकेंड पर कुछ अलग करना है तो राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व घूम आएं, जहां आप प्रकृति, वन्यजीव और रोमांच का एक साथ अनुभव कर सकते हैं. यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है.

Published: Aug 29, 2025, 17:22 IST | Updated: Aug 29, 2025, 17:22 IST
सरिस्का टाइगर रिजर्व

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व सिर्फ एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, बल्कि अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रकृति, इतिहास और शांति का एक सुंदर जगह है. यह स्थान वन्यजीवों को करीब से देखने का एक शानदार मौका देता है.
ऐतिहासिक महत्व

सरिस्का के भीतर कई ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं जो आपकी यात्रा को और भी खास बनाते हैं. यहां का कंकावाड़ी किला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां कभी मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था.