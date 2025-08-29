वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व सिर्फ एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, बल्कि अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रकृति, इतिहास और शांति का एक सुंदर जगह है. यह स्थान वन्यजीवों को करीब से देखने का एक शानदार मौका देता है.