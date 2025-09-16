भरतपुर में हजारों साल पुराना इतिहास, अब चमकेगा नए रूप में! जानें क्या है बयाना की कहानी

भरतपुर जिले का ऐतिहासिक शहर बयाना अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है. यहां के प्राचीन किलों और मंदिरों को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संरक्षित करेगा. राजस्थान पर्यटन विभाग और एएसआई ने इस खबर की जानकारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके दी है, जिससे पर्यटकों में नई उम्मीद जगी है.