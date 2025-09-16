भरतपुर में हजारों साल पुराना इतिहास, अब चमकेगा नए रूप में! जानें क्या है बयाना की कहानी

Published: Sep 16, 2025, 01:13 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 01:13 PM IST
Rajasthan tourism
भरतपुर जिले का ऐतिहासिक शहर बयाना अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है. यहां के प्राचीन किलों और मंदिरों को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संरक्षित करेगा. राजस्थान पर्यटन विभाग और एएसआई ने इस खबर की जानकारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके दी है, जिससे पर्यटकों में नई उम्मीद जगी है.
विजयमंदिरगढ़ किला
बयाना को प्राचीन काल में कई नामों से जाना जाता था, जैसे शांतिपुरा, श्रीपथ और विजयमंदिरगढ़. यहां का इतिहास गुप्त काल से जुड़ा है, जो इसे भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाता है.