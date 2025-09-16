Zee Rajasthan
भरतपुर में हजारों साल पुराना इतिहास, अब चमकेगा नए रूप में! जानें क्या है बयाना की कहानी

Rajasthan tourism: भरतपुर का ऐतिहासिक शहर बयाना अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित किया जाएगा, जिससे यहां के प्राचीन किलों और मंदिरों को पर्यटन के नक्शे पर लाया जा सकेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 16, 2025, 01:13 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 01:13 PM IST
भरतपुर जिले का ऐतिहासिक शहर बयाना अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है. यहां के प्राचीन किलों और मंदिरों को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संरक्षित करेगा. राजस्थान पर्यटन विभाग और एएसआई ने इस खबर की जानकारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके दी है, जिससे पर्यटकों में नई उम्मीद जगी है.
बयाना को प्राचीन काल में कई नामों से जाना जाता था, जैसे शांतिपुरा, श्रीपथ और विजयमंदिरगढ़. यहां का इतिहास गुप्त काल से जुड़ा है, जो इसे भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाता है.