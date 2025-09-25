Photos: किलों से आगे भी है राजस्थान ये खूबसूरती! आपकी अक्टूबर-नवम्बर की ट्रिप बना देंगी यादगार...
Rajasthan Tourism: राजस्थान का 'बांसों का देश', बांसवाड़ा, सर्दियों के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां की हरियाली, माही नदी और शांत वातावरण इसे पारंपरिक रेगिस्तानी शहरों से अलग बनाता है, जो प्रकृति और इतिहास प्रेमियों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है.
राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत, ऊंटों और किलों की तस्वीर उभरती है, लेकिन यहां पर एक ऐसा छिपा हुई जगह है, जिसे 'बांसों का देश' कहा जाता है. यह है बांसवाड़ा, जो सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां की ठंडी और सुखद जलवायु इसे एक बेहतरीन विंटर डेस्टिनेशन बनाती है.
बांसवाड़ा को यह नाम यहां पाए जाने वाले घने बांस के वनों के कारण मिला है. सर्दियों में ये जंगल अपनी पूरी हरियाली के साथ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं.