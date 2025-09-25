Photos: किलों से आगे भी है राजस्थान ये खूबसूरती! आपकी अक्टूबर-नवम्बर की ट्रिप बना देंगी यादगार...

राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत, ऊंटों और किलों की तस्वीर उभरती है, लेकिन यहां पर एक ऐसा छिपा हुई जगह है, जिसे 'बांसों का देश' कहा जाता है. यह है बांसवाड़ा, जो सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां की ठंडी और सुखद जलवायु इसे एक बेहतरीन विंटर डेस्टिनेशन बनाती है.