/राजस्थान का सबसे डरावना किला, जहां जाने से आज भी डरते हैं लोग, शाम होते ही बंद हो जाते हैं दरवाजे!

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भानगढ़ महज एक किला नहीं, बल्कि एक पूरा सुनियोजित शहर था. जानकारी के अनुसार किले की सुरक्षा लाहौरी, अजमेरी, फूलबाड़ी और दिल्ली द्वार जैसे पांच विशाल द्वारों से होती थी.किले के मुख्य द्वार पर स्थित गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय और मंगला देवी मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं. विशेष रूप से 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना गोपीनाथ मंदिर अपनी पत्थर की नक्काशी के लिए आज भी सैलानियों को दंग कर देता है.