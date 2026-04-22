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राजस्थान का सबसे डरावना किला, जहां जाने से आज भी डरते हैं लोग, शाम होते ही बंद हो जाते हैं दरवाजे!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 22, 2026, 10:32 AM|Updated: Apr 22, 2026, 10:32 AM

Rajasthan Tourism: अरावली की पहाड़ियों में स्थित भानगढ़ किला अपनी भव्य वास्तुकला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है. साधु के श्राप और राजकुमारी रत्नावती की कहानियों के कारण इसे 'भूतिया' माना जाता है, जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है.

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अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों और सरिस्का अभयारण्य के करीब स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी और स्थापत्य कला से भरपूर विरासतों में से एक है. 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित यह किला कभी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह अपनी खामोशी और 'भूतिया' किंवदंतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
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भानगढ़ महज एक किला नहीं, बल्कि एक पूरा सुनियोजित शहर था. जानकारी के अनुसार किले की सुरक्षा लाहौरी, अजमेरी, फूलबाड़ी और दिल्ली द्वार जैसे पांच विशाल द्वारों से होती थी.किले के मुख्य द्वार पर स्थित गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय और मंगला देवी मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं. विशेष रूप से 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना गोपीनाथ मंदिर अपनी पत्थर की नक्काशी के लिए आज भी सैलानियों को दंग कर देता है.
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बता दें कि सात मंजिला शाही महल अब केवल चार मंजिलों तक ही शेष रह गया है, जो आज भी अपने अतीत के गौरव की गवाही देता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, भानगढ़ के विनाश के पीछे दो प्रमुख किंवदंतियां प्रचलित हैं.
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पहला,कहा जाता है कि माधो सिंह ने साधु बलौ नाथ की अनुमति से किला बनवाया था. शर्त यह थी कि किले की छाया साधु के घर पर नहीं पड़नी चाहिए. लेकिन माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने ऊंचाई बढ़ा दी, और छाया पड़ते ही पूरा शहर तबाह हो गया.
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दूसरा राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उन्हें वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लिया. उसकी चाल विफल हुई और मरते समय उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहां कोई जीवित नहीं रह पाएगा.
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जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कड़े निर्देश जारी कर रखे हैं कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले के भीतर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है. माना जाता है कि रात के अंधेरे में यहां आज भी उस काल की आत्माओं का वास है.
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भले ही भानगढ़ को 'भूतिया' कहा जाए, लेकिन दिन के उजाले में इसका शांत वातावरण, वीरान बाजार, हवेलियां और चारों ओर की हरियाली इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाती है. खंडहर हो चुकी नर्तकियों की हवेली और पुरोहितजी की हवेली आज भी बीते युग की जीवनशैली की झलक दिखाती हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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