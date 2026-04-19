/Photos: राजस्थान की सबसे खूबसूरत हवेली? Photos देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

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राजस्थान का बीकानेर शहर अपने चटपटे स्वाद और रेगिस्तानी धोरों के अलावा अपनी वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां के किले और महल अपने विशिष्ट लाल रंग के कारण दूर से ही एक अलग आभा बिखेरते हैं. लेकिन बीकानेर की असली पहचान यहां की गलियों में छिपी है, जहां स्थित 'रामपुरिया हवेली' आज भी शान से खड़ी अपनी भव्यता की कहानी बयां कर रही है.