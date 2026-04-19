/Photos: राजस्थान की सबसे खूबसूरत हवेली? Photos देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखें

Rajasthan tourism: बीकानेर की रामपुरिया हवेली लाल पत्थर पर की गई अपनी अद्भुत नक्काशी और सुनहरी कारीगरी के लिए विख्यात है. रामपुरिया परिवार द्वारा निर्मित यह हवेली अब होटल भंवर निवास के रूप में पर्यटकों को शाही मेहमाननवाजी और ऐतिहासिक वैभव का अनुभव करा रही है.
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राजस्थान का बीकानेर शहर अपने चटपटे स्वाद और रेगिस्तानी धोरों के अलावा अपनी वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां के किले और महल अपने विशिष्ट लाल रंग के कारण दूर से ही एक अलग आभा बिखेरते हैं. लेकिन बीकानेर की असली पहचान यहां की गलियों में छिपी है, जहां स्थित 'रामपुरिया हवेली' आज भी शान से खड़ी अपनी भव्यता की कहानी बयां कर रही है.
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बीकानेर के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित रामपुरिया परिवार द्वारा निर्मित यह हवेली स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है.
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पूरी हवेली को लाल पत्थर से बनाया गया है. इसके खूबसूरत कंगूरे, महीन नक्काशीदार खम्भे और मेहराबदार दरवाजे दर्शकों को विस्मय में डाल देते हैं. हवेली की खिड़कियों और झरोखों में फूल-पत्तियों की सजावट के साथ सुनहरी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है, जो बीकानेर की उस्ता कला की झलक पेश करती है.
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हवेली का आंतरिक हिस्सा इसकी बाहरी सुंदरता से भी ज्यादा भव्य है. इसके विशाल दीवानखाने और गहरे तहखाने प्राचीन काल की बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रमाण हैं.
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वर्तमान में इस ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए रामपुरिया परिवार द्वारा यहां 'होटल भंवर निवास' का संचालन किया जा रहा है. यहां रुकने वाले पर्यटकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे बीते दौर की किसी शाही फिल्म का हिस्सा हों.
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रामपुरिया हवेली बीकानेर की सबसे ज्यादा 'फोटोजेनिक' जगहों में से एक है. इसकी पतली और ऊंची बनावट यूरोपीय और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण लगती है. अगर आप बीकानेर जा रहे हैं, तो इन हवेली की गलियों में घूमना आपके लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव होगा.