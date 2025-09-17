राजस्थान का ‘सात सहेली’ मंदिर क्यों है इतना खास? जानें इसके पीछे छुपा अनोखा कारण

राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित झालरापाटन शहर को 'घंटियों का शहर' कहा जाता है, और यहां का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है सात सहेली मंदिर, जिसे पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विख्यात है.