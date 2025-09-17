राजस्थान का ‘सात सहेली’ मंदिर क्यों है इतना खास? जानें इसके पीछे छुपा अनोखा कारण
Saat Saheli Temple: राजस्थान के झालरापाटन में स्थित सात सहेली मंदिर 10वीं सदी का एक अद्भुत मंदिर है. अपनी खजुराहो शैली की नक्काशी और पद्मनाभ विष्णु की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर, तालाब के किनारे स्थित है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.
Published: Sep 17, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 05:29 PM IST
Saat Saheli Temple
राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित झालरापाटन शहर को 'घंटियों का शहर' कहा जाता है, और यहां का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है सात सहेली मंदिर, जिसे पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विख्यात है.
सात सहेली मंदिर
यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है और यह खजुराहो शैली की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है. मंदिर की दीवारों पर आकर्षक और बारीक नक्काशी की गई है, जो इसकी भव्यता को दर्शाती है.