फरवरी में घूमने के लिए ये है राजस्थान की सबसे शानदार जगह, खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें
Rajasthan Tourism: फरवरी में उदयपुर की यात्रा का सबसे सुहावना समय होता है. पिछोला झील में नौका विहार और सिटी पैलेस की भव्यता के साथ आप यहां की समृद्ध संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं. यह दोस्तों और परिवार के लिए एक परफेक्ट वीकेंड ट्रिप हो सकती है.
Published: Jan 10, 2026, 01:26 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 01:27 PM IST
Udaipur Trip: Rajasthan Best Place In February
अगर आप भी फरवरी के महीने में काम की भागदौड़ से दूर कहीं सुकून के पल बिताने का प्लान कर रहे हैं, तो राजस्थान का उदयपुर आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए. अपनी झीलों, महलों और शाही मेहमाननवाजी के लिए मशहूर उदयपुर को'पूरब का वेनिस' कहा जाता है. फरवरी का महीना यहां आने के लिए साल का सबसे जादुई समय माना जाता है.
Udaipur Trip: Rajasthan Best Place In February
राजस्थान अपनी तपती गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन फरवरी में उदयपुर का मिजाज बिल्कुल अलग होता है.