फरवरी में घूमने के लिए ये है राजस्थान की सबसे शानदार जगह, खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

अगर आप भी फरवरी के महीने में काम की भागदौड़ से दूर कहीं सुकून के पल बिताने का प्लान कर रहे हैं, तो राजस्थान का उदयपुर आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए. अपनी झीलों, महलों और शाही मेहमाननवाजी के लिए मशहूर उदयपुर को'पूरब का वेनिस' कहा जाता है. फरवरी का महीना यहां आने के लिए साल का सबसे जादुई समय माना जाता है.