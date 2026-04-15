/Garh Ganesh: राजस्थान का वो अनोखा मंदिर जहां बिना सूंड वाले बाल रूप में विराजते हैं गणपति

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भक्तों के बीच इस मंदिर को लेकर अटूट विश्वास है. कहा जाता है कि जो भक्त लगातार सात बुधवार यहां दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है.मंदिर के मुख्य द्वार पर दो विशाल चूहों (मूषक) की प्रतिमाएं हैं. श्रद्धालु अपनी इच्छाएं इन चूहों के कान में धीरे से कह देते हैं, ऐसी मान्यता है कि ये चूहे भक्तों की अर्जी सीधे बाल गणेश तक पहुंचाते हैं.