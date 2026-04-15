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Garh Ganesh: राजस्थान का वो अनोखा मंदिर जहां बिना सूंड वाले बाल रूप में विराजते हैं गणपति

Written By : Arti Patel | Updated: Apr 15, 2026, 08:18 AM

Rajasthan Famous Mandir: जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर में आज बुधवार को भक्तों का तांता लगा है. अरावली की पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर अपनी बिना सूंड वाली बाल प्रतिमा और 365 सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है. यहां सात बुधवार दर्शन करने और चूहों के कान में मन्नत मांगने की प्राचीन परंपरा है.

Garh Ganesh Temple Jaipur1/7
आज बुधवार है-प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की भक्ति का सबसे शुभ दिन. गुलाबी नगरी जयपुर अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां की अरावली पहाड़ियों पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जो पूरे देश में अद्वितीय है.
Garh Ganesh Temple Jaipur2/7
हम बात कर रहे हैं गढ़ गणेश मंदिर की, जहां बप्पा अपनी सूंड वाली पारंपरिक छवि के बजाय एक छोटे बालक के रूप में दर्शन देते हैं.
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गढ़ गणेश मंदिर का इतिहास जयपुर शहर की स्थापना से गहराई से जुड़ा है. बता दें कि 18वीं शताब्दी में जब महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने गुजरात के विद्वान पंडितों को बुलाकर यहां अश्वमेध यज्ञ करवाया था.
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यज्ञ के बाद बाल गणेश की विग्रह प्रतिमा को अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर एक किले (गढ़) के रूप में स्थापित किया गया. मान्यता थी कि यहां से भगवान गणेश की दृष्टि पूरे शहर पर बनी रहेगी और जयपुर हमेशा सुरक्षित व समृद्ध रहेगा.
Garh Ganesh Temple Jaipur5/7
मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी इसकी बनावट की तरह ही रोचक है.बताया जाता है कि मंदिर की ऊंचाई लगभग 500 फीट है. इसका निर्माण करते समय हर दिन केवल एक सीढ़ी बनाई जाती थी. इस तरह 365 दिनों में यह मार्ग बनकर तैयार हुआ.यहां पर आज भी भक्त साल के 365 दिनों के प्रतीक स्वरूप इन 365 सीढ़ियों को चढ़कर बाल गणेश के चरणों में शीश नवाते हैं.
Garh Ganesh Temple Jaipur6/7
भक्तों के बीच इस मंदिर को लेकर अटूट विश्वास है. कहा जाता है कि जो भक्त लगातार सात बुधवार यहां दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है.मंदिर के मुख्य द्वार पर दो विशाल चूहों (मूषक) की प्रतिमाएं हैं. श्रद्धालु अपनी इच्छाएं इन चूहों के कान में धीरे से कह देते हैं, ऐसी मान्यता है कि ये चूहे भक्तों की अर्जी सीधे बाल गणेश तक पहुंचाते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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