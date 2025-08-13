जयपुर की खूबसूरती देखकर दिल हो जाएगा "गार्डन-गार्डन", इस बार छुट्टी पर जरूर बनाएं प्लान!
Jaipur trip: जयपुर, जिसे 'गुलाबी नगरी' के नाम से भी जाना जाता है, अपनी खूबसूरती और शाही ठाठ-बाट से हर किसी का दिल जीत लेता है. यहां के भव्य किले, रंग-बिरंगे बाजार और ऐतिहासिक गलियां देखकर आपका मन सचमुच "गार्डन-गार्डन" हो जाएगा.
Published: Aug 13, 2025, 17:32 IST | Updated: Aug 13, 2025, 17:32 IST
1/9
Jaipur tourism
1/9
राजस्थान भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, खान-पान,और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें मौजूद हैं, उन्हीं में से यहां का जयपुर शहर भी है. शहर की पुरानी इमारतों का गुलाबी रंग इसे एक खास पहचान देता है, जो इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है.
2/9
Jaipur tourism
2/9
मानसागर झील के बीचों-बीच स्थित यह महल एक अद्भुत और शांत नजारा पेश करता है. खासकर शाम के समय यह किसी परी लोक से कम नही होता है.