जयपुर की खूबसूरती देखकर दिल हो जाएगा "गार्डन-गार्डन", इस बार छुट्टी पर जरूर बनाएं प्लान!

राजस्थान भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, खान-पान,और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें मौजूद हैं, उन्हीं में से यहां का जयपुर शहर भी है. शहर की पुरानी इमारतों का गुलाबी रंग इसे एक खास पहचान देता है, जो इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है.