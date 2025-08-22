जयपुर का ये गांव बना विदेशी पर्यटकों का फेवरेट, जानिए क्यों ?
Jaipur hathi gaon: राजस्थान की राजधानी, जयपुर, अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के साथ-साथ रोमांचक सफारी और राइडिंग के अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां के अनोखे स्थल पर्यटकों को प्रकृति और वन्यजीवन से जोड़ते हैं.
जयपुर एक ऐसा अनूठा शहर है जहां पर्यटक एक ही जगह पर बाघ (टाइगर), तेंदुआ (लेपर्ड) और शेर (लॉयन) की सफारी का आनंद ले सकते हैं. साथ ही, ऊंट, घोड़े और हाथी की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जो इसे पर्यटकों के लिए खास बनाता है.
जयपुर के आमेर में स्थित हाथी गांव अपनी एलिफेंट राइडिंग के लिए विश्वभर में जाना जाता है. पर्यटक जयपुर में कहीं भी घूमने जाएं, वे इस खास गांव को देखना नहीं भूलते, जहां हाथियों के साथ बिताया गया समय एक यादगार अनुभव बन जाता है.