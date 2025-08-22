जयपुर का ये गांव बना विदेशी पर्यटकों का फेवरेट, जानिए क्यों ?

जयपुर एक ऐसा अनूठा शहर है जहां पर्यटक एक ही जगह पर बाघ (टाइगर), तेंदुआ (लेपर्ड) और शेर (लॉयन) की सफारी का आनंद ले सकते हैं. साथ ही, ऊंट, घोड़े और हाथी की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जो इसे पर्यटकों के लिए खास बनाता है.