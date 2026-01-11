जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के साथ-साथ अपनी अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए भी जानी जाती है. इन्हीं में से एक है विद्याधर नगर में स्थित 'पापड़ के हनुमानजी' मंदिर. यह मंदिर पूरे विश्व में अपनी उस विशिष्ट प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अन्य हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है-यहां भगवान को पारंपरिक लड्डुओं के बजाय 'पापड़' का भोग लगाया जाता है.