जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

Rajasthan Temple: जयपुर के विद्याधर नगर स्थित 'पापड़ के हनुमानजी'मंदिर में भक्त लड्डू के बजाय पापड़ का भोग लगाते हैं. एक गरीब भक्त की सच्ची श्रद्धा से शुरू हुई यह अनूठी परंपरा आज सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है.

Published: Jan 11, 2026, 03:35 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 03:35 PM IST
राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के साथ-साथ अपनी अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए भी जानी जाती है. इन्हीं में से एक है विद्याधर नगर में स्थित 'पापड़ के हनुमानजी' मंदिर. यह मंदिर पूरे विश्व में अपनी उस विशिष्ट प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अन्य हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है-यहां भगवान को पारंपरिक लड्डुओं के बजाय 'पापड़' का भोग लगाया जाता है.
इस अनूठी परंपरा के पीछे एक अत्यंत मार्मिक और भक्तिपूर्ण लोककथा जुड़ी है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में एक अत्यंत निर्धन भक्त हनुमानजी का परम उपासक था. उसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए कीमती मेवे या लड्डू खरीदने के पैसे नहीं थे.