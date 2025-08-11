राजस्थान भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, खान-पान,और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें मौजूद हैं, जैसे भव्य किले, महल, प्राकृतिक स्थल झील झरने आदि. उन्हीं भव्य महलों में से जयपुर का शीश महल भी है.