Jaipur Sheesh Mahal: शीश महल, जयपुर के प्रसिद्ध आमेर किले का एक आकर्षक हिस्सा हैं यह महल अपनी बारीक और जटिल कांच की कारीगरी के लिए विश्वभर में मशहूर हैं जिसे 'दर्पणों का महल' भी कहा जाता है. जहां पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. 

Published: Aug 11, 2025, 11:21 IST | Updated: Aug 11, 2025, 11:21 IST
राजस्थान भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, खान-पान,और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें मौजूद हैं, जैसे भव्य किले, महल, प्राकृतिक स्थल झील झरने आदि. उन्हीं भव्य महलों में से जयपुर का शीश महल भी है.
