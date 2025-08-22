सिर्फ इतिहास नहीं, फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट के लिए भी पहली पसंद बन रही राजस्थान की ये जगह

राजस्थान की स्वर्णनगरी का आकर्षण अब सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वातावरण पर्यटकों और नवयुगल जोड़ों को अपनी ओर खींच रहा है. जहां पर दूर-दूर से लोग यहां घूमने और प्री-वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं.