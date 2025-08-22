सिर्फ इतिहास नहीं, फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट के लिए भी पहली पसंद बन रही राजस्थान की ये जगह
Jaisalmer Pre Wedding Shoot: जैसलमेर अब केवल अपने ऐतिहासिक किलों और रेगिस्तानी टीलों के लिए ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता है. यहां का सौंदर्य हर तस्वीर को एक खास पहचान देता है.
Published: Aug 22, 2025, 09:19 IST | Updated: Aug 22, 2025, 09:22 IST
Jaisalmer Pre Wedding Shoot
राजस्थान की स्वर्णनगरी का आकर्षण अब सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वातावरण पर्यटकों और नवयुगल जोड़ों को अपनी ओर खींच रहा है. जहां पर दूर-दूर से लोग यहां घूमने और प्री-वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं.
प्राकृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यहां की सुनहरी रेत, विशाल दुर्ग और हवेलियां हर तस्वीर के लिए एक खास पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं. सूर्यास्त और सूर्योदय के समय की सुनहरी किरणें फोटोग्राफरों और पर्यटकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.