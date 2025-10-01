क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया

यह किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है. नीचे से देखने पर यह एक शक्तिशाली गढ़ जैसा दिखता है. किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंची दीवारें और मजबूत बुर्ज हैं, जो इसे बेहद दुर्जेय बनाते हैं. माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था. यहां की बनावट में दिखावे से ज़्यादा सुरक्षा को महत्व दिया गया है.