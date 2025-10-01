क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया
Jalore Fort: राजस्थान में जालौर का किला, 336 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऐतिहासिक गढ़ है. अपनी सादगी और मजबूती के लिए प्रसिद्ध यह किला कानददेव सोनगरा की वीरता की कहानी कहता है. यहां की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है.
राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में जालौर का किला एक खास जगह रखता है, जो अपनी सादगी, मजबूती और वीरता की कहानियों के लिए जाना जाता है. इस किले में ज़्यादा सजावट भले ही न हो, लेकिन यहां का कण-कण अपने प्रतापी शासक कानददेव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव की बहादुरी की दास्तान सुनाता है, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था.
यह किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है. नीचे से देखने पर यह एक शक्तिशाली गढ़ जैसा दिखता है. किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंची दीवारें और मजबूत बुर्ज हैं, जो इसे बेहद दुर्जेय बनाते हैं. माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था. यहां की बनावट में दिखावे से ज़्यादा सुरक्षा को महत्व दिया गया है.