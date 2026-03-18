Chaitra Navratri 2026: शेखावाटी की जीण माता मंदिर में करें दर्शन, औरंगजेब भी जहां हुआ था नतमस्तक

कल यानी 19 मार्च से पावन चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है. शक्ति की उपासना के इस पर्व पर यदि आप राजस्थान के किसी जागृत शक्तिपीठ के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो शेखावाटी की पहाड़ियों में स्थित जीण माता मंदिर सबसे उत्तम गंतव्य है. जयपुर-सीकर रोड पर तीन छोटी पहाड़ियों के बीच बसा यह प्राचीन मंदिर सदियों से भक्तों की अगाध आस्था का केंद्र बना हुआ है.