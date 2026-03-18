Zee Rajasthan
mobile app

Chaitra Navratri 2026: शेखावाटी की जीण माता मंदिर में करें दर्शन, औरंगजेब भी जहां हुआ था नतमस्तक

Rajasthan famous Mandir: 19 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र पर जीण माता (सीकर) के दर्शन विशेष फलदायी हैं. अष्टभुजी प्रतिमा और भंवरों वाली चमत्कारिक कथा के लिए प्रसिद्ध  हैं. मान्यता है कि मंदिर में आज भी औरंगजेब के समय से अखंड ज्योति प्रज्वलित है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 18, 2026, 09:13 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 09:13 AM IST
1/8

Jeen Mata Mandir Sikar

Jeen Mata Mandir Sikar1/8
कल यानी 19 मार्च से पावन चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है. शक्ति की उपासना के इस पर्व पर यदि आप राजस्थान के किसी जागृत शक्तिपीठ के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो शेखावाटी की पहाड़ियों में स्थित जीण माता मंदिर सबसे उत्तम गंतव्य है. जयपुर-सीकर रोड पर तीन छोटी पहाड़ियों के बीच बसा यह प्राचीन मंदिर सदियों से भक्तों की अगाध आस्था का केंद्र बना हुआ है.
2/8

Jeen Mata Mandir Sikar

Jeen Mata Mandir Sikar2/8
जीण माता मंदिर का इतिहास मुगल काल के एक अनोखे चमत्कार से जुड़ा है, जिसके कारण इन्हें भंवरों की देवी कहा जाता है. लोककथा के अनुसार, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों को खंडित करना शुरू किया, तब माता ने चमत्कार दिखाया. अचानक मधुमक्खियों (भंवरों) के विशाल दल ने मुगल सेना पर हमला कर दिया, जिससे सेना को दुम दबाकर भागना पड़ा.