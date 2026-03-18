कैला माता मंदिर में हर्षोल्लास के साथ हो रहा चैत्र मेले का आयोजन, 19 मार्च से नवरात्र की होगी शुरुआत

Rajasthan के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में शुमार कैला देवी के दरबार में इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. 16 मार्च से शुरू हुआ चैत्र मेला अब अपने पूरे परवान पर है. कल यानी 19 मार्च से पावन नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है.