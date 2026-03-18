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कैला माता मंदिर में हर्षोल्लास के साथ हो रहा चैत्र मेले का आयोजन, 19 मार्च से नवरात्र की होगी शुरुआत

 Chaitra Navratri 2026: करौली में कैला देवी चैत्र मेला शुरू हो चुका है, जहां कल से नवरात्र के विशेष अनुष्ठान होंगे. 1 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में लाखों पदयात्री कालीसिल नदी में स्नान के बाद माता के दर्शन कर मनौती मांग रहे हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 18, 2026, 11:57 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 11:57 AM IST
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Kaila Devi Temple Karauli

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Rajasthan के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में शुमार कैला देवी के दरबार में इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. 16 मार्च से शुरू हुआ चैत्र मेला अब अपने पूरे परवान पर है. कल यानी 19 मार्च से पावन नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है.
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Kaila Devi Temple Karauli

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त्रिकूट पर्वत की सुरम्य घाटी में स्थित यह मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से बना स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है.चांदी की चौकी पर यहां दो प्रतिमाएं विराजमान हैं. बाईं ओर झुकी हुई प्रतिमा साक्षात कैला मैया की है, जबकि दाहिनी ओर माता चामुंडा विराजी हैं.