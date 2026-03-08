राजस्थान की रेतीली धरती पर एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है- करणी माता मंदिर. बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित यह मंदिर 'टैम्पल ऑफ रैट्स' (चूहों का मंदिर) के नाम से मशहूर है. आज चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.