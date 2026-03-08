Zee Rajasthan
Karni Mata:राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां हजारों चूहों का जूठा प्रसाद पाना माना जाता है सौभाग्य!

Rajasthan Fanous Mandir: बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर में 25,000 चूहों को पवित्र माना जाता है. नवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. यहां चूहों का जूठा प्रसाद पाना और सफेद चूहे के दर्शन करना परम सौभाग्य माना जाता है.

राजस्थान की रेतीली धरती पर एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है- करणी माता मंदिर. बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित यह मंदिर 'टैम्पल ऑफ रैट्स' (चूहों का मंदिर) के नाम से मशहूर है. आज चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां रहने वाले लगभग 25,000 काले चूहे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'काबा' कहा जाता है. यहां चूहों का पैर के नीचे आना या किसी भक्त के शरीर पर चढ़ना बहुत शुभ माना जाता है.