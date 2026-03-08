Karni Mata:राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां हजारों चूहों का जूठा प्रसाद पाना माना जाता है सौभाग्य!
Rajasthan Fanous Mandir: बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर में 25,000 चूहों को पवित्र माना जाता है. नवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. यहां चूहों का जूठा प्रसाद पाना और सफेद चूहे के दर्शन करना परम सौभाग्य माना जाता है.
Published:Mar 08, 2026, 08:18 AM IST | Updated:Mar 08, 2026, 08:23 AM IST
राजस्थान की रेतीली धरती पर एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है- करणी माता मंदिर. बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित यह मंदिर 'टैम्पल ऑफ रैट्स' (चूहों का मंदिर) के नाम से मशहूर है. आज चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां रहने वाले लगभग 25,000 काले चूहे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'काबा' कहा जाता है. यहां चूहों का पैर के नीचे आना या किसी भक्त के शरीर पर चढ़ना बहुत शुभ माना जाता है.