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Photos: 36°C तापमान में भी बर्फ वाली फीलिंग! राजस्थान की ये खूबसूरत जगह दे रही है स्विट्जरलैंड को मात

Rajasthan tourism: किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड अपनी सफेद मार्बल स्लरी के कारण स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है. 36°C की गर्मी में भी यहां बर्फ वाली फोटो से सकते हैं. पर्यटकों की बनी है पसंदीदा जगह...

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 17, 2026, 03:25 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 03:25 PM IST
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Kishangarh Pre wedding shoot Rajasthan

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अगर आप चिलचिलाती गर्मी में बर्फ के दीदार करना चाहते हैं और आपका बजट स्विट्जरलैंड या मालदीव जाने का नहीं है, तो राजस्थान का किशनगढ़ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. अजमेर जिले में स्थित यह डंपिंग यार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर 'राजस्थान का स्नो यार्ड' और 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से मशहूर हो चुका है.
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Kishangarh Pre wedding shoot Rajasthan

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यहां की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप यहां की तस्वीरें देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी ठंडे प्रदेश में खड़े हैं. लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. सफेद मार्बल स्लरी (सफेद पाउडर) के ऊंचे-ऊंचे ढेर दूर से बिल्कुल ताजी गिरी बर्फ जैसे दिखते हैं. नीले पानी के छोटे तालाब इसे मालदीव जैसा लुक देते हैं.