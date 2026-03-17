Photos: 36°C तापमान में भी बर्फ वाली फीलिंग! राजस्थान की ये खूबसूरत जगह दे रही है स्विट्जरलैंड को मात

अगर आप चिलचिलाती गर्मी में बर्फ के दीदार करना चाहते हैं और आपका बजट स्विट्जरलैंड या मालदीव जाने का नहीं है, तो राजस्थान का किशनगढ़ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. अजमेर जिले में स्थित यह डंपिंग यार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर 'राजस्थान का स्नो यार्ड' और 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से मशहूर हो चुका है.