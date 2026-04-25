/झील के बीचो-बीच में बसा है राजस्थान का 280 साल पुराना ये महल, खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

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राजस्थान का कानपुर कहा जाने वाला कोटा शहर न केवल अपनी शिक्षा के लिए, बल्कि अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है. शहर के ठीक बीचों-बीच स्थित किशोर सागर झील और उसके केंद्र में 'सपने की तरह तैरता' जग मंदिर राजस्थान के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है.