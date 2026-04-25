/झील के बीचो-बीच में बसा है राजस्थान का 280 साल पुराना ये महल, खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

Rajasthan Tourism: कोटा की किशोर सागर झील के बीच स्थित जग मंदिर वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है. 1740 के दशक में निर्मित यह महल शाम के समय रोशनी और लेजर शो से खिल उठता है. बोटिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह राजस्थान का एक अनिवार्य पर्यटन स्थल है.
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राजस्थान का कानपुर कहा जाने वाला कोटा शहर न केवल अपनी शिक्षा के लिए, बल्कि अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है. शहर के ठीक बीचों-बीच स्थित किशोर सागर झील और उसके केंद्र में 'सपने की तरह तैरता' जग मंदिर राजस्थान के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है.
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कोटा का यह गौरवशाली जग मंदिर करीब 280 साल पुराना है. इसका निर्माण 1743 से 1745 के मध्य करवाया गया था. कोटा महाराव दुर्जनशाल सिंह जी की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय (किशोर सागर) और महल का निर्माण कराया था.
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लाल पत्थरों से बना यह महल राजपूताना स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है. इसे मुख्य रूप से शाही परिवार के ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.
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किशोर सागर झील आज कोटा का सबसे प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्पॉट बन चुका है.झील की लहरों के बीच जग मंदिर को करीब से देखने के लिए पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट और साधारण बोट की शानदार सुविधा उपलब्ध है.
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हर शाम यहां होने वाला लेजर शो पानी की फुहारों और रोशनी के जरिए कोटा के इतिहास को जीवंत कर देता है.झील के किनारे ही एक चौपाटी बनाई गई है, जहां पर्यटक लजीज स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हुए झील के सुकून भरे दृश्यों का आनंद ले सकते हैं.
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शाम के समय जब डूबते सूरज की किरणें लाल पत्थरों से टकराती हैं और झील के शांत पानी में महल की सुनहरी परछाईं झिलमिलाती है, तो यह दृश्य अवास्तविक सा लगता है.
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यह स्थान कोटा में फोटोशूट और इंस्टाग्राम रील्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह है.शहर के शोर-शराबे के बीच यह झील और मंदिर शांति के चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन रत्न (Hidden Gem) है.