कोटा की ये जगह जीत लेगी आपका दिल, नजारे ऐसे कि शाम होते ही बन जाती है स्वर्ग!

Kota Kishore Sagar: कोटा की किशोर सागर चौपाटी, शहर के शोरगुल से दूर, एक शांत और मनमोहक जगह है. यहां आने वाले लोग झील, हरियाली और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं, जो प्रकृति और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है.