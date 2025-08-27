कोटा की ये जगह जीत लेगी आपका दिल, नजारे ऐसे कि शाम होते ही बन जाती है स्वर्ग!
Kota Kishore Sagar: कोटा की किशोर सागर चौपाटी, शहर के शोरगुल से दूर, एक शांत और मनमोहक जगह है. यहां आने वाले लोग झील, हरियाली और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं, जो प्रकृति और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है.
Published: Aug 27, 2025, 08:57 IST | Updated: Aug 27, 2025, 08:57 IST
kota Kishore Sagar
कोटा की किशोर सागर झील के किनारे स्थित किशोर सागर चौपाटी, शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और खूबसूरत जगह है. यहां का प्राकृतिक माहौल बेहद सुकून देने वाला है. अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एक एक बार जरूर जाएं-
दोपहर के बाद
दोपहर के बाद यह जगह खास तौर पर जीवंत हो उठती है. लोग यहां शाम बिताने, टहलने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं, जिससे यहां का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है.