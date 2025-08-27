Zee Rajasthan
mobile app

कोटा की ये जगह जीत लेगी आपका दिल, नजारे ऐसे कि शाम होते ही बन जाती है स्वर्ग!

Kota Kishore Sagar: कोटा की किशोर सागर चौपाटी, शहर के शोरगुल से दूर, एक शांत और मनमोहक जगह है. यहां आने वाले लोग झील, हरियाली और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं, जो प्रकृति और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 27, 2025, 08:57 IST | Updated: Aug 27, 2025, 08:57 IST
1/7

kota Kishore Sagar

kota Kishore Sagar1/7
कोटा की किशोर सागर झील के किनारे स्थित किशोर सागर चौपाटी, शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और खूबसूरत जगह है. यहां का प्राकृतिक माहौल बेहद सुकून देने वाला है. अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एक एक बार जरूर जाएं-
2/7

दोपहर के बाद

दोपहर के बाद2/7
दोपहर के बाद यह जगह खास तौर पर जीवंत हो उठती है. लोग यहां शाम बिताने, टहलने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं, जिससे यहां का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है.