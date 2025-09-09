राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?
Rajasthan tourism: कोटा में चंबल नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और आधुनिक शहर है. यह अपने भव्य दशहरा महोत्सव, हैंगिंग ब्रिज, जग मंदिर और ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है, साथ ही यह भारत का प्रमुख कोचिंग हब भी है.
Rajasthan tourism
कोटा जिसे चंबल की नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है. यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ कई खास चीजों के लिए जाना जाता है. साथ ही यहां पर घूमने के कई बेहतरीन स्पॉट भी हैं जैसे-
Chambal River Bank
कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है. नदी के शांत और सुंदर घाट यहां की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं.