/Photos: गुफा में विराजे भोलेनाथ! Rajasthan का मदारेश्वर महादेव, जहां हर मुराद होती है पूरी

Rajasthan Famous Mandir: बांसवाड़ा का मदारेश्वर महादेव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है. यहां श्रावण में कावड़ यात्रा और शिवरात्रि पर जिले का सबसे बड़ा मेला लगता है. पहाड़ी की ऊंचाई से शहर का नजारा और आध्यात्मिक शांति भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है.
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बांसवाड़ा शहर के उत्तर-पूर्व में अरावली की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच स्थित मदारेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्तों की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र है. यह मंदिर अपनी अनूठी भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक गुफा में स्थित शिवलिंग के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का विशेष स्थल बना हुआ है.
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मदारेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राकृतिक स्वरूप है.भोलेनाथ का यह मंदिर एक विशाल पर्वतमाला के भीतर बनी प्राकृतिक गुफा में अवस्थित है.
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गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है.पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से पूरे बांसवाड़ा शहर का विहंगम दृश्य और चारों ओर फैली हरियाली को निहारा जा सकता है.
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श्रावण मास के दौरान यहां का नजारा देखते ही बनता है, जब पूरा क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठता है. भक्त बेणेश्वर धाम से पवित्र जल कलशों में भरकर पैदल ही मदारेश्वर तक की कठिन यात्रा तय करते हैं.
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लंबी पैदल यात्रा के बाद कावड़िए मदारेश्वर पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति का अनूठा उदाहरण है.
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मदारेश्वर महादेव केवल श्रावण में ही नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि पर भी विशेष महत्व रखते हैं. यहां महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है.इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुफा में विराजित महादेव के दर्शन करने और मेले का आनंद लेने पहुंचते हैं.
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