/Photos: गुफा में विराजे भोलेनाथ! Rajasthan का मदारेश्वर महादेव, जहां हर मुराद होती है पूरी

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गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है.पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से पूरे बांसवाड़ा शहर का विहंगम दृश्य और चारों ओर फैली हरियाली को निहारा जा सकता है.