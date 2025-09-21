बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का फेवरेट किला! जानें मेहरानगढ़ की वो बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, राव जोधा को स्वयं करणी माता ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस किले पर चीलें मंडराती रहेंगी, तब तक कोई भी खतरा इस पर नहीं आ पाएगा. इस विश्वास की पुष्टि 1965 के युद्ध में भी हुई, जब पाकिस्तान द्वारा फेंके गए बम किले पर बिना गिरे ही ज़मीन पर बेअसर हो गए थे. लोगों का मानना है कि करणी माता ने चामुंडा देवी का रूप धारण करके एक भी बम को किले तक पहुंचने नहीं दिया.