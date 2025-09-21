Zee Rajasthan
बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का फेवरेट किला! जानें मेहरानगढ़ की वो बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी

Rajasthan Tourism: जोधपुर का मेहरानगढ़ किला अपनी रहस्यमयी कहानी के लिए प्रसिद्ध है, जहां कहा जाता है कि करणी माता चील के रूप में इसकी रक्षा करती हैं. इसकी भव्य मेवाड़ी वास्तुकला और निरंतर चलने वाले निर्माण कार्य इसे बेहद खास बनाते हैं.

आपने राजस्थान के कई किलों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला अपनी अनूठी और रहस्यमयी गाथा के लिए जाना जाता है. इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसकी रक्षा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चील करती है, जो हमेशा किले के ऊपर मंडराती रहती है.
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, राव जोधा को स्वयं करणी माता ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस किले पर चीलें मंडराती रहेंगी, तब तक कोई भी खतरा इस पर नहीं आ पाएगा. इस विश्वास की पुष्टि 1965 के युद्ध में भी हुई, जब पाकिस्तान द्वारा फेंके गए बम किले पर बिना गिरे ही ज़मीन पर बेअसर हो गए थे. लोगों का मानना है कि करणी माता ने चामुंडा देवी का रूप धारण करके एक भी बम को किले तक पहुंचने नहीं दिया.