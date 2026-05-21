Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /वीकेंड ट्रिप के लिए राजस्थान की बेस्ट जगह, मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती यहां की खूबसूरती, आज ही कर लें ट्रिप प्लान

वीकेंड ट्रिप के लिए राजस्थान की बेस्ट जगह, मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती यहां की खूबसूरती, आज ही कर लें ट्रिप प्लान

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 21, 2026, 09:47 AM|Updated: May 21, 2026, 09:47 AM

Rajasthan Tourism: मानसून में कुम्भलगढ़ किला प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाता है. अरावली की हरी-भरी वादियों और बादलों के बीच तैरते 'बादल महल' और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का दीदार करने के लिए आज ही दोस्तों या फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करें.

Monsoon Trip Rajasthan1/8

Monsoon Trip Rajasthan

जब भारत में झमाझम बारिश का दौर शुरू होता है, तो हर कोई किसी ऐसी जगह की तलाश में होता है जहां प्रकृति अपनी पूरी रंगत में नजर आए. अगर आप भी इस मानसून अपनी यात्रा को हमेशा-कमेसा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, तो अभी से राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत 'कुम्भलगढ़' की ट्रिप प्लान कर लीजिए.
Monsoon Trip Rajasthan2/8

Monsoon Trip Rajasthan

आमतौर पर किलों और महलों के लिए मशहूर कुम्भलगढ़ बारिश के दिनों में किसी हिल स्टेशन से भी खूबसूरत नजर आने लगता है. यह स्थान प्रकृति प्रेमियों, इतिहास के शौकीनों और वीकेंड पर सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है, जहां आप अपने दोस्तों या पूरी फैमिली के साथ एक परफेक्ट वेकेशन एन्जॉय कर सकते हैं.
Monsoon Trip Rajasthan3/8

Monsoon Trip Rajasthan

कुम्भलगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह मेवाड़ के महान योद्धा और राजस्थान के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पावन जन्मस्थली है.यहां स्थित कुम्भलगढ़ का अजेय किला अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.
Monsoon Trip Rajasthan4/8

Monsoon Trip Rajasthan

इस ऐतिहासिक किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने का गौरव हासिल है.
Monsoon Trip Rajasthan5/8

Monsoon Trip Rajasthan

बरसात के मौसम में कुम्भलगढ़ का रूप पूरी तरह बदल जाता है. जब रिमझिम फुहारों के बीच अरावली की गगनचुंबी पर्वतमालाएं मखमली हरी चादर ओढ़ लेती हैं, तो नजारा देखने लायक होता है.किले के सबसे शीर्ष यानी ऊंचाई पर स्थित 'बादल महल' में जब आप खड़े होते हैं, तो मॉनसूनी बादल आपको छूकर गुजरते हैं. बादल महल से चारों तरफ फैली हरी-भरी अरावली की चोटियों और गहरी घाटियों का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है.
Monsoon Trip Rajasthan6/8

Monsoon Trip Rajasthan

अगर आप मानसून में यहां आ रहे हैं, तो इन खास जगहों पर जाना बिल्कुल न भूलें. कुम्भलगढ़ किला और उसकी विशाल प्राचीर जहां आप इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं.बादल महल किले की सबसे ऊंची चोटी, जहां से बादलों का अद्भुत नजारा दिखता है.
Monsoon Trip Rajasthan7/8

Monsoon Trip Rajasthan

अरावली की घाटी में स्थित संगमरमर की बेजोड़ कारीगरी और 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध वास्तुकला का बेमिसाल अजूबा. नीलकंठ महादेव मंदिर, किले के भीतर स्थित भगवान शिव का बेहद प्राचीन और शांत मंदिर.कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य,हरी-भरी वादियों के बीच वन्यजीवों, पैंथर और सुंदर पक्षियों को देखने का सबसे बेहतरीन ठिकाना.
Monsoon Trip Rajasthan8/8

Monsoon Trip Rajasthan

कुम्भलगढ़ तक पहुंचना बेहद सुगम और आसान है.सबसे पहले आपको झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचना होगा. उदयपुर देश के सभी प्रमुख छोटे-बड़े शहरों से हवाई मार्ग (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क मार्ग) के जरिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है.
Tags:
rajasthan place to visit
Rajasthan news
Udaipur news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल नहीं, जोधपुर एम्स विस्तार पर हाईकोर्ट की सख्ती, केंद्र से मांगा समग्र विकास प्लान

भोपाल नहीं, जोधपुर एम्स विस्तार पर हाईकोर्ट की सख्ती, केंद्र से मांगा समग्र विकास प्लान

Rajasthan High Court
2

गांव के बुजुर्ग क्यों बोलते हैं ‘आपणै मऱ्यां बिना सरग कुण देख्यो है’? जानिए असली मतलब

Rajasthani Kahavat
3

भोपी तांत्रिक के इशारे पर चल रही थी जांच, राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले लगाई फटकार फिर बदल दिया जांच अधिकारी

Rajasthan High Court
4

अलवर केस की तरह कार में फंस जाए कोई बच्चा तो क्या करें, इन तरीकों से बचाएं जान

Alwar news
5

मां सब्जी लेकर आई तो बेटे ने नहीं खोला गेट, खिड़की से झांका तो निकल गई चीख, पढ़ें मामला

Jalore News