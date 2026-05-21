/वीकेंड ट्रिप के लिए राजस्थान की बेस्ट जगह, मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती यहां की खूबसूरती, आज ही कर लें ट्रिप प्लान

Rajasthan Tourism: मानसून में कुम्भलगढ़ किला प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाता है. अरावली की हरी-भरी वादियों और बादलों के बीच तैरते 'बादल महल' और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का दीदार करने के लिए आज ही दोस्तों या फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करें.
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Monsoon Trip Rajasthan
जब भारत में झमाझम बारिश का दौर शुरू होता है, तो हर कोई किसी ऐसी जगह की तलाश में होता है जहां प्रकृति अपनी पूरी रंगत में नजर आए. अगर आप भी इस मानसून अपनी यात्रा को हमेशा-कमेसा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, तो अभी से राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत 'कुम्भलगढ़' की ट्रिप प्लान कर लीजिए.
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आमतौर पर किलों और महलों के लिए मशहूर कुम्भलगढ़ बारिश के दिनों में किसी हिल स्टेशन से भी खूबसूरत नजर आने लगता है. यह स्थान प्रकृति प्रेमियों, इतिहास के शौकीनों और वीकेंड पर सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है, जहां आप अपने दोस्तों या पूरी फैमिली के साथ एक परफेक्ट वेकेशन एन्जॉय कर सकते हैं.
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कुम्भलगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह मेवाड़ के महान योद्धा और राजस्थान के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पावन जन्मस्थली है.यहां स्थित कुम्भलगढ़ का अजेय किला अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.
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इस ऐतिहासिक किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने का गौरव हासिल है.
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बरसात के मौसम में कुम्भलगढ़ का रूप पूरी तरह बदल जाता है. जब रिमझिम फुहारों के बीच अरावली की गगनचुंबी पर्वतमालाएं मखमली हरी चादर ओढ़ लेती हैं, तो नजारा देखने लायक होता है.किले के सबसे शीर्ष यानी ऊंचाई पर स्थित 'बादल महल' में जब आप खड़े होते हैं, तो मॉनसूनी बादल आपको छूकर गुजरते हैं. बादल महल से चारों तरफ फैली हरी-भरी अरावली की चोटियों और गहरी घाटियों का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है.
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अगर आप मानसून में यहां आ रहे हैं, तो इन खास जगहों पर जाना बिल्कुल न भूलें. कुम्भलगढ़ किला और उसकी विशाल प्राचीर जहां आप इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं.बादल महल किले की सबसे ऊंची चोटी, जहां से बादलों का अद्भुत नजारा दिखता है.
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अरावली की घाटी में स्थित संगमरमर की बेजोड़ कारीगरी और 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध वास्तुकला का बेमिसाल अजूबा. नीलकंठ महादेव मंदिर, किले के भीतर स्थित भगवान शिव का बेहद प्राचीन और शांत मंदिर.कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य,हरी-भरी वादियों के बीच वन्यजीवों, पैंथर और सुंदर पक्षियों को देखने का सबसे बेहतरीन ठिकाना.
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कुम्भलगढ़ तक पहुंचना बेहद सुगम और आसान है.सबसे पहले आपको झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचना होगा. उदयपुर देश के सभी प्रमुख छोटे-बड़े शहरों से हवाई मार्ग (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क मार्ग) के जरिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है.