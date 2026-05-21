/वीकेंड ट्रिप के लिए राजस्थान की बेस्ट जगह, मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती यहां की खूबसूरती, आज ही कर लें ट्रिप प्लान

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Monsoon Trip Rajasthan बरसात के मौसम में कुम्भलगढ़ का रूप पूरी तरह बदल जाता है. जब रिमझिम फुहारों के बीच अरावली की गगनचुंबी पर्वतमालाएं मखमली हरी चादर ओढ़ लेती हैं, तो नजारा देखने लायक होता है.किले के सबसे शीर्ष यानी ऊंचाई पर स्थित 'बादल महल' में जब आप खड़े होते हैं, तो मॉनसूनी बादल आपको छूकर गुजरते हैं. बादल महल से चारों तरफ फैली हरी-भरी अरावली की चोटियों और गहरी घाटियों का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है.