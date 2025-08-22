Zee Rajasthan
Reel बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, बीकानेर के ये स्पॉट्स आपके लिए हैं परफेक्ट

Bikaner Tourist Places: क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं, जहां इतिहास, संस्कृति और स्वाद सब एक साथ मिल जाएं? अगर नहीं, तो बीकानेर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां शाही किले, रहस्यमयी चूहों वाला मंदिर आपकी ट्रैवल डायरी को अविस्मरणीय बना देंगे.

Published: Aug 22, 2025, 18:59 IST | Updated: Aug 22, 2025, 18:59 IST
क्यों खास है बीकानेर?

राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बसा बीकानेर "रेगिस्तान की रानी" कहलाता है. यहां ऊंटों की टाप से लेकर हवेलियों की नक्काशी, मंदिरों की भव्यता और मिठाइयों की मिठास हर चीज दिल को छू जाती है.
जूनागढ़ किला

अगर आप बीकानेर आए और जूनागढ़ किला नहीं देखा, तो मान लीजिए आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी. 1589 में राजा रायसिंह द्वारा बनवाया गया यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है. इसके अंदर के फूल महल, अनूप महल और बादल महल, शाही दौर की कहानियां सुनाते हैं.