Reel बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, बीकानेर के ये स्पॉट्स आपके लिए हैं परफेक्ट

अगर आप बीकानेर आए और जूनागढ़ किला नहीं देखा, तो मान लीजिए आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी. 1589 में राजा रायसिंह द्वारा बनवाया गया यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है. इसके अंदर के फूल महल, अनूप महल और बादल महल, शाही दौर की कहानियां सुनाते हैं.