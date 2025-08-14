राजस्थान का वो खूबसूरत जगह, जो खींच लाएगी आपको अपनी तरफ! फोटोज देख कर तुरंत बना लेंगे ट्रिप का प्लान
Mount Abu : यकीन नहीं होगा कि रेगिस्तान और किलों वाले राजस्थान में एक ऐसी भी जगह है जहां पहाड़ों की ठंडी हवा, हरियाली और झीलें मन मोह लेती हैं. यह अद्भुत जगह है माउंट आबू, जो अपनी खूबसूरती से आपकी राजस्थान की धारणा को पूरी तरह से बदल देगी.
Published: Aug 14, 2025, 16:56 IST | Updated: Aug 14, 2025, 16:56 IST
1/6
Mount Abu
1/6
राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन: यह एक चौंकाने वाला सच है कि रेगिस्तान और गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में एक ठंडा और शांत हिल स्टेशन भी है. माउंट आबू अरावली पर्वत पर बसा है, जहां का मौसम साल भर ठंडा और सुखद रहता है, जो गर्मियों में भी राहत देता है.
2/6
Mount Abu
2/6
यहां की सबसे बड़ी पहचान है नक्की झील, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था. यहां बोटिंग करना एक सुखद अनुभव है. चारों ओर फैली हरियाली, घने जंगल और पहाड़ियां इसे किसी भी अन्य हिल स्टेशन से कम नहीं बनातीं.