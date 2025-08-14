राजस्थान का वो खूबसूरत जगह, जो खींच लाएगी आपको अपनी तरफ! फोटोज देख कर तुरंत बना लेंगे ट्रिप का प्लान

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन: यह एक चौंकाने वाला सच है कि रेगिस्तान और गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में एक ठंडा और शांत हिल स्टेशन भी है. माउंट आबू अरावली पर्वत पर बसा है, जहां का मौसम साल भर ठंडा और सुखद रहता है, जो गर्मियों में भी राहत देता है.